NVIDIA выпустила самую дешёвую видеокарту с трассировкой лучей и DLSS

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Сегодня в 20:06
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NVIDIA выпустила самую дешёвую видеокарту с трассировкой лучей и DLSSRTX 3050
В линейке видеокарт NVIDIA появился новый бюджетный король — модель RTX 3050. Это наиболее доступный актуальный вариант с поддержкой технологий трассировки лучей и DLSS.
Цены на RTX 3050 начинаются с $249. Это ниже, чем стоимость предыдущей видеокарты начального уровня RTX 3060 (она оценивалась в $329).
RTX 3050 построена на архитектуре Ampere. Компания обещает, что это будет самая доступная видеокарта для игр с трассировкой лучей на 60 fps. У модели будет 8 ГБ памяти GDDR6. RTX 3050 также предлагает тензорные ядра третьего поколения NVIDIA для таких вещей, как DLSS — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения.
NVIDIA надеется, что выпуск RTX 3050 позволит геймерам обновиться со старых видеокарт GTX 1650, GTX 1050 Ti или GTX 1050.
Источник: The Verge