NVIDIA выпустила самую дешёвую видеокарту с трассировкой лучей и DLSS

Цены на RTX 3050 начинаются с $249. Это ниже, чем стоимость предыдущей видеокарты начального уровня RTX 3060 (она оценивалась в $329).

RTX 3050 построена на архитектуре Ampere. Компания обещает, что это будет самая доступная видеокарта для игр с трассировкой лучей на 60 fps. У модели будет 8 ГБ памяти GDDR6. RTX 3050 также предлагает тензорные ядра третьего поколения NVIDIA для таких вещей, как DLSS — сглаживание с алгоритмами глубокого обучения.

NVIDIA надеется, что выпуск RTX 3050 позволит геймерам обновиться со старых видеокарт GTX 1650, GTX 1050 Ti или GTX 1050.