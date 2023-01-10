Компьютеры
19:36, 10 января 2023
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NVIDIA выпустит более компактные видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Во второй половине 2023 года

Ютубер RedGamingTech поделился эксклюзивными фотографиями коробки для ещё не анонсированной RTX 4070. Новинка будет компактнее уже вышедших моделей.

NVIDIA выпустит более компактные видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Фото: DNS

Другой инсайдер (kopite7kimi) заявил, что аналогичная конструкция кулера может использоваться в другой видеокарте под названием RTX 4060 Ti. Обе модели ожидаются в первой половине 2023 года.

Данные, написанные на коробке, подтверждают, что ширина RTX 4070 составит 112 мм. Так, у RTX 4080 ширина — 140 мм. То есть RTX 4070 должна быть более компактной.

NVIDIA выпустит более компактные видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

RedGamingTech

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