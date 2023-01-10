NVIDIA выпустит более компактные видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti

Другой инсайдер (kopite7kimi) заявил, что аналогичная конструкция кулера может использоваться в другой видеокарте под названием RTX 4060 Ti. Обе модели ожидаются в первой половине 2023 года.

Данные, написанные на коробке, подтверждают, что ширина RTX 4070 составит 112 мм. Так, у RTX 4080 ширина — 140 мм. То есть RTX 4070 должна быть более компактной.