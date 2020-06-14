NVIDIA выпустит более мощную версию видеокарты GTX 1650

Сейчас на рынке есть три модели линейки GeForce GTX 1650: младшая, такая же, но с памятью типа GDDR6, и старшая с приставкой «Super». В будущем это семейство пополнится.

По сведениям инсайдера Rogame, одна новая GTX 1650 получит GPU TU116, который лежит в основе «Super»-версии. Чем конкретно видеокарта будет отличаться от старой, пока неясно.

Другая новая GTX 1650 будет работать на GPU TU106, а это уже графический процессор более мощной модели RTX 2060. Самое интересное здесь то, что он содержит тензорные ядра и ядра RT. Правда, они якобы будут отключены в GTX 1650. Выглядит это всё, как минимум, странно. Поскольку это лишь слух, советуем отнестись к нему с долей скепсиса.