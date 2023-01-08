NVIDIA выпустит две дешёвые настольные видеокарты

14:19, 08 января 2023
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NVIDIA выпустит две дешёвые настольные видеокартыВ феврале и марте
Стало известно, что NVIDIA работает над новыми двумя настольными видеокартами GeForce RTX 40 с GPU AD104.
Фото: Trusted Reviews
В основе видеокарт лежат разные варианты графического процессора: AD104-250 и AD104-251. Утверждается, что первый GPU будет лежать в основе RTX 4070. Тут будет 5888 ядер CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X. Эта видеокарта будет ограничена TDP 250 Вт.
Второй GPU AD104-251, скорее всего, будет лежать в основе модели RTX 4060 и иметь минимальные изменения в спецификациях.
Источник сообщил возможные даты массового производства обеих видеокарт: вторую половину февраля и март. Новинки будут считаться доступными.