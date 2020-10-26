NVIDIA выпустит игровую видеокарту на урезанном флагманском процессоре

Сообщается, что модификация RTX 3070 получит плату PG132 SKU 35 и GPU GA102-150 с 7424 ядрами CUDA. Это больше, чем у обычной версии (там 5888 штук). Помимо этого у видеокарты будет 10 Гб видеопамяти GDDR6X вместо 8 ГБ. Уровень энергопотребления модели составит 320 Вт.

Предполагается, что NVIDIA решила выпускать данную модификацию ради того, чтобы реализовать бракованные кристаллы GPU для флагманских моделей. Они вполне могут использоваться в более доступных видеокартах при отключении части функциональных блоков.

Модифицированная версия RTX 3070 может стать ответом на видеокарту AMD Radeon RX 6800.