NVIDIA выпустит меньше новых видеокарт RTX 4000 из-за падения спроса

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NVIDIA выпустит меньше новых видеокарт RTX 4000 из-за падения спросаПросит TSMC сократить заказы
Сообщается, что NVIDIA хочет сократить заказы TSMC на 5-нм пластины графических процессоров RTX 40 следующего поколения на фоне снижения спроса.
Отраслевые источники DigiTimes сообщили, что и AMD, и NVIDIA пересматривают свои заказы для TSMC., что AMD хочет снизить заказы на 7- и 6-нм пластины. А NVIDIA сейчас сталкивается с проблемой перенасыщения рынка графических процессоров и, возможно, перспективой низкого спроса на видеокарты следующего поколения.
Теперь у NVIDIA есть большой запас моделей GeForce RTX 30 для продажи, и будущее RTX 40 выглядит туманным. При этом NVIDIA — одна из компаний, которые внесли предоплату TSMC за 5-нм чипы. К сожалению для «зелёных», вьетнамцы не желают идти на уступки. В лучшем случае NVIDIA может рассчитывать на задержку отгрузки подложек до двух кварталов.