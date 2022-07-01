NVIDIA выпустит меньше новых видеокарт RTX 4000 из-за падения спроса

Отраслевые источники DigiTimes сообщили, что и AMD, и NVIDIA пересматривают свои заказы для TSMC., что AMD хочет снизить заказы на 7- и 6-нм пластины. А NVIDIA сейчас сталкивается с проблемой перенасыщения рынка графических процессоров и, возможно, перспективой низкого спроса на видеокарты следующего поколения.

Теперь у NVIDIA есть большой запас моделей GeForce RTX 30 для продажи, и будущее RTX 40 выглядит туманным. При этом NVIDIA — одна из компаний, которые внесли предоплату TSMC за 5-нм чипы. К сожалению для «зелёных», вьетнамцы не желают идти на уступки. В лучшем случае NVIDIA может рассчитывать на задержку отгрузки подложек до двух кварталов.