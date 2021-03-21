NVIDIA выпустит «монстра майнинга»

Дело в том, что Ampere A100 — это самый мощный GPU NVIDIA на текущий момент. Сейчас он используется для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Информацией поделился инсайдер Kopite7kimi, которому привыкли доверять в индустрии. Именно он первым сообщил, что NVIDIA запретит майнинг на обычных видеокартах и выпустить процессоры новой линейки CMP для добытчиков криптовалюты.

Инсайдер заявил, что NVIDIA планирует выпустить CMP HX модель на базе Ampere A100. Это будет «монстр майнинга», и нам нужно подождать дополнительной информации о новинке.

Стоит отметить, что производительность майнинга на NVIDIA GeForce RTX 3090, например, составляет в среднем 115-120 мегахешей в секунду (MH/s).