Компьютеры
Сегодня в 14:49
NVIDIA выпустит «монстра майнинга»
Наверняка он будет очень дорогим
СМИ сообщили, что NVIDIA работает над новым процессором CMP (Crypto Mining Processor), который будет базироваться на GPU Ampere A100. Это будет модель специально для майнинга, и утверждается, что она станет настоящим «монстром».
Дело в том, что Ampere A100 — это самый мощный GPU NVIDIA на текущий момент. Сейчас он используется для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC).
Информацией поделился инсайдер Kopite7kimi, которому привыкли доверять в индустрии. Именно он первым сообщил, что NVIDIA запретит майнинг на обычных видеокартах и выпустить процессоры новой линейки CMP для добытчиков криптовалюты.
Инсайдер заявил, что NVIDIA планирует выпустить CMP HX модель на базе Ampere A100. Это будет «монстр майнинга», и нам нужно подождать дополнительной информации о новинке.
Стоит отметить, что производительность майнинга на NVIDIA GeForce RTX 3090, например, составляет в среднем 115-120 мегахешей в секунду (MH/s).