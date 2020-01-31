Компьютеры
Сегодня 19:58
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Возможно, уже скоро
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе. Считается, что эти решения по соотношению цена/производительность окажутся лучше конкурентных моделей NVIDIA. Похоже, «зелёная» компания решила не оставлять это просто так: оказалось, что она готовит свой ответ.
Сообщается, что NVIDIA хочет выпустить мощные видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Super с 7-нм чипами Turing. Всё во имя конкуренции с AMD. Пока это не подтверждено официально, но информацией делятся авторитетные источники. Кроме того, слухи о Super-версии GeForce RTX 2080 Ti ходят уже давно.
Предполагается, что NVIDIA выпустит новинку во втором квартале года, может быть, на выставке Computex 2020.