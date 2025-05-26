Nvidia выпустит новый ИИ-чип для Китая по сниженной цене из-за санкций США

Новый процессор будет основан на архитектуре Blackwell и использовать графику уровня сервера RTX Pro 6000D, а также обычную память GDDR7, а не более продвинутую и дорогую. Также чип не будет собираться с использованием передовой технологии упаковки CoWoS от TSMC.

Ранее о характеристиках и цене этого чипа не сообщалось. Nvidia официально заявила, что изучает «ограниченные» возможности и пока не получила разрешение от правительства США на поставки новых чипов в Китай. Без этого компания теряет доступ к китайскому рынку дата-центров стоимостью около 50 миллиардов долларов.

Из-за санкций доля Nvidia на рынке Китая упала с 95% до 50%, уступая позиции местному конкуренту Huawei, который продвигает свой чип Ascend 910B.