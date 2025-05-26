Nvidia выпустит новый ИИ-чип для Китая по сниженной цене из-за санкций США

Опубликовано 26 мая 2025, 10:221 мин.
Nvidia выпустит новый ИИ-чип для Китая по сниженной цене из-за санкций СШАКомпания на нём всё равно заработает
Nvidia готовит к выпуску новый чип для искусственного интеллекта специально для китайского рынка. Его производство может начаться уже в июне. Новый чип будет стоить от 6 500 до 8 000 долларов, что заметно дешевле предыдущей модели H20 (10 000−12 000 долларов), которая была запрещена к экспорту в Китай из-за санкций США.
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Новый процессор будет основан на архитектуре Blackwell и использовать графику уровня сервера RTX Pro 6000D, а также обычную память GDDR7, а не более продвинутую и дорогую. Также чип не будет собираться с использованием передовой технологии упаковки CoWoS от TSMC.
Ранее о характеристиках и цене этого чипа не сообщалось. Nvidia официально заявила, что изучает «ограниченные» возможности и пока не получила разрешение от правительства США на поставки новых чипов в Китай. Без этого компания теряет доступ к китайскому рынку дата-центров стоимостью около 50 миллиардов долларов.
Из-за санкций доля Nvidia на рынке Китая упала с 95% до 50%, уступая позиции местному конкуренту Huawei, который продвигает свой чип Ascend 910B.