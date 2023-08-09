Nvidia выпустит профессиональные GPU стоимостью до $4000

Расширяя серию RTX 4000 ADA, к ней присоединяются RTX A4500 и RTX 4000. RTX 4000 имеет однослотовую конструкцию, а его тактовая частота увеличена до 2,2 ГГц по сравнению с 1,56 ГГц у предшественника. RTX 4500 оснащается графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA и 24 Гбайт памяти, использует 192-разрядную шину памяти и потребляет около 210 Вт. Все модели поддерживают PCIe Gen4 x16 и четыре порта DisplayPort 1.4a.