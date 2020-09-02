NVIDIA выпустит промежуточную видеокарту между RTX 3070 и 3080

На сайте были перечислены характеристики игровых ПК Legion T7. В списке были указаны модификации с процессорами Intel Core i7-10700K и Core i9-10900K и видеокартами GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3070 Ti. Последнюю NVIDIA ещё не анонсировала.

Пока известно только, что RTX 3070 Ti имеет 16 ГБ памяти GDDR6. У RTX 3070 же имеются всего 8 ГБ. При этом модель RTX 3070 Ti должна быть медленнее, чем RTX 3080.

DTF пишет, что спустя какое-то время упоминания об RTX 3070 Ti исчезли с сайта. Скорее всего, сотрудники Lenovo случайно нарушили договорённости с NVIDIA.