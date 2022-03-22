NVIDIA выпустит самый быстрый суперкомпьютер в мире для искусственного интеллекта

NVIDIA пояснила, что в бурно развивающейся отрасли искусственного интеллекта обучение некоторых моделей по-прежнему занимает месяцы. А основная проблема на пути к прогрессу такая — прирост производительности начинает снижаться по мере увеличения количества графических процессоров в центре обработки данных.

NVIDIA утверждает, что её новая архитектура Hopper поможет решить эту проблему. Она может ускорить обучение моделей Transformer на графических процессорах H100 в шесть раз по сравнению с чипами предыдущего поколения. Теперь обучение может происходить за дни, а не недели.

Самый быстрый суперкомпьютер будет построен на архитектуре Hopper и будет включать в себя 4600 процессоров H100. Система будет использоваться только для внутренних исследований NVIDIA и будет введена в эксплуатацию через несколько месяцев.