Компьютеры
Сегодня в 19:02
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NVIDIA выпустит самый быстрый суперкомпьютер в мире для искусственного интеллекта

Представила мощный графический процессор для этого
NVIDIA сегодня анонсировала множество продуктов для области искусственного интеллекта. В их числе первый GPU для центров обработки данных на архитектуре Hopper. Кроме того, компания пообещала создать самый быстрый в мире суперкомпьютер с искусственным интеллектом под названием Eos.
NVIDIA выпустит самый быстрый суперкомпьютер в мире для искусственного интеллекта

NVIDIA пояснила, что в бурно развивающейся отрасли искусственного интеллекта обучение некоторых моделей по-прежнему занимает месяцы. А основная проблема на пути к прогрессу такая — прирост производительности начинает снижаться по мере увеличения количества графических процессоров в центре обработки данных.

NVIDIA утверждает, что её новая архитектура Hopper поможет решить эту проблему. Она может ускорить обучение моделей Transformer на графических процессорах H100 в шесть раз по сравнению с чипами предыдущего поколения. Теперь обучение может происходить за дни, а не недели.

Самый быстрый суперкомпьютер будет построен на архитектуре Hopper и будет включать в себя 4600 процессоров H100. Система будет использоваться только для внутренних исследований NVIDIA и будет введена в эксплуатацию через несколько месяцев.

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