NVIDIA выпустит специальные видеокарты для добычи криптовалюты

Эти видеокарты предназначены для майнинга Ethereum. Продукты CMP не просчитывают графику и оптимизированы для добычи криптовалют. Они имеют более низкое пиковое напряжение и частоту, что повышает энергоэффективность добычи. NVIDIA говорит, что такие процессоры не соответствуют требованиям, предъявляемым к GeForce, и, следовательно, не влияют на доступность видеокарт для геймеров.

Новые продукты будут продаваться через авторизованных партнёров. Продажи должны начаться в первом квартале 2021 года.

Напомним, видеокарты NVIDIA сейчас переживают дефицит, в том числе из-за роста популярности криптовалют.