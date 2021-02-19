Компьютеры
Сегодня в 19:22
NVIDIA выпустит специальные видеокарты для добычи криптовалюты
NVIDIA CMP
На днях NVIDIA заявила, что снизит хешрейт майнинга криптовалюты примерно на 50% для видеокарты RTX 3060. Также компания сообщила, что выпустит для добычи криптовалюты специальные модели NVIDIA CMP — Cryptocurrency Mining Processor.
Эти видеокарты предназначены для майнинга Ethereum. Продукты CMP не просчитывают графику и оптимизированы для добычи криптовалют. Они имеют более низкое пиковое напряжение и частоту, что повышает энергоэффективность добычи. NVIDIA говорит, что такие процессоры не соответствуют требованиям, предъявляемым к GeForce, и, следовательно, не влияют на доступность видеокарт для геймеров.
Новые продукты будут продаваться через авторизованных партнёров. Продажи должны начаться в первом квартале 2021 года.
Напомним, видеокарты NVIDIA сейчас переживают дефицит, в том числе из-за роста популярности криптовалют.