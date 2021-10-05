NVIDIA выпустит Super-версию флагманской видеокарты RTX 3090

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NVIDIA выпустит Super-версию флагманской видеокарты RTX 3090И вернёт RTX 2060
В сети появляется всё больше сообщений о том, что NVIDIA работает над новыми видеокартами, включая модели RTX 3090 Super, RTX 3070 Ti и RTX 2060 с 12 ГБ памяти.
Согласно информации инсайдера, американский производитель видеокарт готовится к выпуску новых моделей RTX 30 в январе 2022 года. Известно, что новая RTX 3070 Ti будет оснащена «колоссальными» 16 ГБ видеопамяти. То есть у видеокарты будет даже больше видеопамяти, чем у более дорогой RTX 3080.
Что касается GeForce RTX 3090 Super, то она получит 24 ГБ видеопамяти.
У читателя мог возникнуть вопрос: что делает в списке старая RTX 2060? Журналисты предполагают, что NVIDIA решила вернуть видеокарту в срой из-за продолжающегося глобального дефицита чипов. Руководство компании не сомневается, что в 2022 году он никуда не денется.