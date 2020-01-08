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NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060
В ответ AMD Radeon 5600 XT
На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе журналисты узнали кое-что интересное о планах NVIDIA по выпуску видеокарт. На стенде производителя EVGA была замечена новая удешвлённая версия GeForce RTX 2060 с приставкой KO.
Загадочную видеокарту уже успели окрестить ответом NVIDIA на AMD Radeon RX 5600 XT. Сама компания информации не подтверждает. Журналисты TechPowerUp указывают, что GeForce RTX 2060 KO от EVGA будет стоить всего $299 (около 18 463 рублей). Стоимость референсной видеокарты от NVIDIA составляет $350.
Стоит отметить, что AMD Radeon 5600 XT, представленная недавно на той же выставке, оценена в $279. Таким образом новое решение от NVIDIA действительно выглядит достаточно привлекательно.
Как заявили представители компании EVGA, релиз GeForce RTX 2060 KO состоится уже на следующей неделе.