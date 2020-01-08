NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Загадочную видеокарту уже успели окрестить ответом NVIDIA на AMD Radeon RX 5600 XT. Сама компания информации не подтверждает. Журналисты TechPowerUp указывают, что GeForce RTX 2060 KO от EVGA будет стоить всего $299 (около 18 463 рублей). Стоимость референсной видеокарты от NVIDIA составляет $350.

Стоит отметить, что AMD Radeon 5600 XT, представленная недавно на той же выставке, оценена в $279. Таким образом новое решение от NVIDIA действительно выглядит достаточно привлекательно.

Как заявили представители компании EVGA, релиз GeForce RTX 2060 KO состоится уже на следующей неделе.