NVIDIA выпустит видеокарту для майнеров с добычей криптовалют вдвое быстрее флагманской RTX 3080

Скоро должна начать продаваться модель CMP 90HX с хешрейтом 86 MH/s. Такую же производительность демонстрирует GeForce RTX 3080. А вот обещанная CMP 170HX будет выдавать и вовсе 164 MH/s. То есть в два раза лучше, чем CMP 90HX или GeForce RTX 3080.

Новинка будет построена на процессоре GA100, у неё ожидается 8 ГБ видеопамяти. Также говорится о высокоскоростной HBM2e, на 4096-битной шине с пропускной способностью 1,5 Гбит/с.

Стоимость такого процессора пока неизвестна.