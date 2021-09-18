NVIDIA выпустит видеокарту RTX 3060 с отбракованным графическим процессором от RTX 3070

NVIDIA часто практикует такое. Как только у компании накапливается много процессоров, которые уже нельзя продать в оригинальных видеокартах, она начинает выпускать более дешёвые модели на таких чипах. Такую «новинку» и обнаружил источник.

Стоит отметить, что два процессора — GA104, отбракованный от RTX 3070, и GA106, который изначально был установлен в RTX 3060, имеют одинаковую схему контактов. Однако, когда дело доходит до TDP, часто бывают небольшие расхождения. По этой причине NVIDIA не разрешает продавать графические процессоры GX104 «серии 60» где-либо ещё, кроме Китая, где законы о защите прав потребителей не так строги.

RTX 3060 с процессором GA104 получит 3584 ядра CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6.