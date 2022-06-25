NVIDIA выпустит видеокарту стоимостью меньше 10 тысяч рублей

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NVIDIA выпустит видеокарту стоимостью меньше 10 тысяч рублейNVIDIA GTX 1630
Согласно информации китайского ресурса ITHome, NVIDIA запустит видеокарту GTX 1630 28 июня. Это будет одна из самых дешёвых новых моделей.
GTX 1630 основана на архитектуре Turing. Ранее ожидалось, что видеокарта будет выпущена к концу мая, однако дата запуска уже дважды переносилась. ITHome утверждает, что новая дата запуска назначена на 28 июня.
По слухам, NVIDIA GTX 1630 оснащена графическим процессором TU117-150 с 512 ядрами CUDA. TDP составит 75 Вт, у модели будут ограниченные возможности разгона.
Некоторые китайские ритейлеры утверждают, что первая партия карт уже в пути, а ожидаемая рекомендованная производителем розничная цена составляет около 1000 юаней (около 8000 рублей по текущему курсу).