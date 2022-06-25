NVIDIA выпустит видеокарту стоимостью меньше 10 тысяч рублей

GTX 1630 основана на архитектуре Turing. Ранее ожидалось, что видеокарта будет выпущена к концу мая, однако дата запуска уже дважды переносилась. ITHome утверждает, что новая дата запуска назначена на 28 июня.

По слухам, NVIDIA GTX 1630 оснащена графическим процессором TU117-150 с 512 ядрами CUDA. TDP составит 75 Вт, у модели будут ограниченные возможности разгона.

Некоторые китайские ритейлеры утверждают, что первая партия карт уже в пути, а ожидаемая рекомендованная производителем розничная цена составляет около 1000 юаней (около 8000 рублей по текущему курсу).