Nvidia взлетает: прибыль выросла на 628%. Спасибо ИИ

Ключевой фактор? Их подразделение по работе с центрами обработки данных, подпитываемое бурным развитием искусственного интеллекта. Доходы в этом секторе выросли на 427% по сравнению с предыдущим годом, что также в 20 раз больше, чем в 2020 году.

Чтобы сделать акции более доступными, Nvidia объявила о сплите акций в соотношении 10 к 1, эффективно снизив цену акций при сохранении общей стоимости компании.

Аналитики прогнозируют дальнейший активный рост компании: по прогнозам, к 2025 году ее доходы увеличатся почти в четыре раза. Показатели Nvidia стали ярким пятном на рынке: доходность в 490% за 18 месяцев значительно превысила средний показатель S&P 500.