Nvidia взяла в аренду свои собственные GPU у стартапа Lambda

Lambda, основанная в 2012 году, предоставляет облачные серверные мощности для компаний вроде Microsoft, Amazon, а также потенциально Google, OpenAI и Anthropic. Арендованные GPU будут использоваться самой Nvidia для внутренних исследований.

Ранее аналогичные договоренности были у стартапа CoreWeave, который также получал инвестиции и арендовал GPU у Nvidia, а в 2023 году даже оформил кредит на $ 2,3 млрд под залог своих H100 GPU.