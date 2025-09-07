Nvidia взяла в аренду свои собственные GPU у стартапа Lambda

Опубликовано 07 сентября 2025, 23:391 мин.
Nvidia взяла в аренду свои собственные GPU у стартапа LambdaПеред IPO компании
Nvidia подписала крупную сделку со стартапом Lambda, чтобы арендовать обратно часть своих графических процессоров. Общая сумма соглашения составляет около $ 1,5 млрд, а срок аренды — четыре года. В рамках контракта Nvidia получит доступ к 18 000 GPU: 10 000 чипов за $ 1,3 млрд и ещё 8 000, скорее всего более старых моделей, за $ 200 млн.
Lambda, основанная в 2012 году, предоставляет облачные серверные мощности для компаний вроде Microsoft, Amazon, а также потенциально Google, OpenAI и Anthropic. Арендованные GPU будут использоваться самой Nvidia для внутренних исследований.
Ранее аналогичные договоренности были у стартапа CoreWeave, который также получал инвестиции и арендовал GPU у Nvidia, а в 2023 году даже оформил кредит на $ 2,3 млрд под залог своих H100 GPU.