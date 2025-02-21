Nvidia задумала провести «розыгрыши» RTX 5090, чтобы остановить перекупов

Опубликовано 21 февраля 2025, 08:071 мин.
Nvidia задумала провести «розыгрыши» RTX 5090, чтобы остановить перекуповНо проблемы остаются
Новейшие видеокарты Nvidia раскупаются мгновенно, а затем появляются у перекупов по цене, порой в шесть раз превышающей их первоначальную стоимость. Для борьбы с ними Nvidia вводит систему лотереи. Пользователи, зарегистрировавшие свои аккаунты Nvidia до 30 января, смогут принять участие в лотерее, чтобы получить шанс купить одну из карт RTX 5090 и RTX 5080 по розничной цене. Однако Nvidia не сообщила, какое количество карт будет доступно.
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Другие производители, например Zotac, уже опробовали подобные системы розыгрыша, но цены лишь продолжают расти. Некоторые модели RTX 5090 подорожали на 300−400 долларов, а реселлеры выставляют их по цене свыше 4000 долларов — некоторые даже превышают 6000 долларов.
Настоящая проблема заключается в ограниченном предложении. Nvidia предупреждала о дефиците еще до запуска, а когда 30 января вышла RTX 5090, она была распродана менее чем за 30 минут. Теперь, когда RTX 5070 Ti поступит в продажу по цене 750 долларов, многие ожидают аналогичных проблем с наличием — некоторые продавцы уже установили цену выше 900 долларов.