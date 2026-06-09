Nvidia заключила серию сделок с южнокорейскими производителями ИИ-чипов

Среди партнёров — крупнейший производитель чипов памяти SK Hynix, телекоммуникационная SK Telecom, интернет-гигант Naver и промышленная группа Doosan. Вместе они будут работать над созданием центров обработки данных для ИИ, а также «решений в области робототехники, персональных компьютеров и мощных ИИ-суперкомпьютеров».

SK Hynix, справедливости ради, уже давно является ключевым поставщиком памяти для Nvidia. SK Telecom в свою очередь планирует построить в Южной Корее облачную платформу для ИИ «огромной мощности». Naver и Doosan также займутся созданием ИИ-дата-центров.

Кроме того, Nvidia намерена провести встречи с Samsung и LG.