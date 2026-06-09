Nvidia заключила серию сделок с южнокорейскими производителями ИИ-чипов

Опубликовано 09 июня 2026, 14:281 мин.
Nvidia заключила серию сделок с южнокорейскими производителями ИИ-чиповДля развития, очевидно, ИИ
Nvidia объявила о новых партнёрах из числа южнокорейских фирм. Дженсен Хуанг даже лично посетил Южную Корею, чтобы обсудить сотрудничество в сфере полупроводников и развития ИИ.
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Среди партнёров — крупнейший производитель чипов памяти SK Hynix, телекоммуникационная SK Telecom, интернет-гигант Naver и промышленная группа Doosan. Вместе они будут работать над созданием центров обработки данных для ИИ, а также «решений в области робототехники, персональных компьютеров и мощных ИИ-суперкомпьютеров».
SK Hynix, справедливости ради, уже давно является ключевым поставщиком памяти для Nvidia. SK Telecom в свою очередь планирует построить в Южной Корее облачную платформу для ИИ «огромной мощности». Naver и Doosan также займутся созданием ИИ-дата-центров.
Кроме того, Nvidia намерена провести встречи с Samsung и LG.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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