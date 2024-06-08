Nvidia заняла 88% рынка видеокарт

Этот скачок, по сравнению с 80% в предыдущем квартале, произошел в основном за счет AMD, доля которой на рынке сократилась с 19% до 12%. Присутствие Intel на рынке GPU сократилось почти до нуля.

Несмотря на первоначальные опасения, что почти монопольное положение Nvidia может привести к росту цен, в этом есть и положительная сторона для потребителей, пишут СМИ. Доминирование Nvidia может заставить AMD внедрять инновации и предлагать конкурентоспособные GPU среднего ценового диапазона, чтобы восстановить свои позиции.