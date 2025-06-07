Nvidia заняла 92% рынка видеокарт в начале 2025 года

В первом квартале было продано 9,2 миллиона видеокарт. Nvidia значительно усилила позиции за счёт выхода новых моделей серии RTX 50. AMD также выпустила новые видеокарты RDNA 4, но они не повлияли на долю рынка. У Intel ситуация ещё хуже — даже запуск новых GPU Battlemage не помог компании удержаться.

Общий рынок ПК-графики (включая встроенные решения) упал на 12%, а продажи процессоров — до 61,9 миллиона. Интересно, что в дата-центрах спрос на видеокарты вырос на 9,6%, что связано, как всегда, с ИИ.

Зато в сегменте процессоров AMD продолжает отбирать долю у Intel, достигнув 40,3%.