Nvidia заняла лидирующее положение на рынке ИИ-ускорителей с долей 90%

ИИ-ускорители Nvidia, особенно H100, пользуются большим спросом у гигантов дата-центров, таких как Meta*, что привело к росту доли компании на рынке до новых высот. Вице-президент Gartner Чираг Декате (Chirag Dekate) объясняет успех Nvidia сильной экосистемой, которая предоставляет готовые решения для разработчиков.

Генеральный директор Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) поддержал это мнение, отметив, что способность Nvidia «создавать» и затем «доминировать» на новых рынках оставляет конкурентов в затруднительном положении.

Несмотря на вызовы со стороны правительства США и китайских клиентов, Nvidia, как ожидается, сохранит свое доминирующее положение в 2024 году. Грядущие Hopper H200 и Blackwell B100 AI могут еще больше укрепить лидерство компании.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена