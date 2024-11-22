Nvidia заверила, что с чипами Blackwell «всё хорошо». Слухи говорят об обратном

Хотя первоначальные производственные проблемы в конструкции Blackwell привели к задержкам, отраслевые аналитики заявили, что проблемы с перегревом в основном решены. Они по-прежнему оптимистично оценивают рост Nvidia на рынке генеративного ИИ, несмотря на «признаки небольшого замедления спроса». технологическим игрокам, как Meta, Amazon и Microsoft.

Blackwell обещает впечатляющую производительность благодаря конструкции, объединяющей две кремниевые части, в результате чего чип работает в четыре раза быстрее и содержит более чем в два раза больше транзисторов, чем его предшественник.