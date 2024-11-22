Nvidia заверила, что с чипами Blackwell «всё хорошо». Слухи говорят об обратном

Опубликовано 22 ноября 2024, 09:451 мин.
Nvidia заверила, что с чипами Blackwell «всё хорошо». Слухи говорят об обратномКомпания сообщает о значительном росте прибыли
Отчет о доходах Nvidia за третий квартал продемонстрировал высокие показатели, превысив прогнозы по выручке в 35,1 миллиарда долларов, в основном за счет доходов от центров обработки данных. Несмотря на задержки в производстве и сообщения о проблемах с перегревом нового чипа Blackwell AI, генеральный директор Дженсен Хуанг заверил инвесторов, что производство идет «полным ходом», а поставки Blackwell, как ожидается, превысят предыдущие оценки. Чип, призванный поддержать ИИ-бум, уже поставляется таким ключевым клиентам, как Microsoft и OpenAI.
Хотя первоначальные производственные проблемы в конструкции Blackwell привели к задержкам, отраслевые аналитики заявили, что проблемы с перегревом в основном решены. Они по-прежнему оптимистично оценивают рост Nvidia на рынке генеративного ИИ, несмотря на «признаки небольшого замедления спроса». технологическим игрокам, как Meta, Amazon и Microsoft.
Blackwell обещает впечатляющую производительность благодаря конструкции, объединяющей две кремниевые части, в результате чего чип работает в четыре раза быстрее и содержит более чем в два раза больше транзисторов, чем его предшественник.