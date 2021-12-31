Обнаружен экспериментальный переходник для установки модулей памяти DDR4 в платы под DDR5

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Обнаружен экспериментальный переходник для установки модулей памяти DDR4 в платы под DDR5Пока это лишь прототип
Пользователи обнаружили экспериментальный переходник ASUS, который позволит использовать модули памяти DDR4 на материнских платах для процессоров Alder Lake с разъёмами для модулей памяти DDR5.
Модули DDR4 отличаются от модулей DDR5 конструктивно. Хоть у них и одинаковое количество контактных дорожек, ключи для установки модулей расположены в разных местах. Ещё у планок DDR5 есть встроенная интегральная схема управления питанием (PMIC).
Тем не менее утверждается, что ASUS изобрела печатную плату DDR5 to DDR4, которая оснащена двумя разъёмами. В один устанавливается планка DDR4, через другой устройство подключается к DIMM-разъёму DDR5 материнской платы. На переходнике также есть элементы PMIC.
Стоит отметить, что пока неясно, когда такие переходники поступят в продажу и поступят ли вообще.
Источник: Twitter