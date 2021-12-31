Обнаружен экспериментальный переходник для установки модулей памяти DDR4 в платы под DDR5

Тем не менее утверждается, что ASUS изобрела печатную плату DDR5 to DDR4, которая оснащена двумя разъёмами. В один устанавливается планка DDR4, через другой устройство подключается к DIMM-разъёму DDR5 материнской платы. На переходнике также есть элементы PMIC.

Стоит отметить, что пока неясно, когда такие переходники поступят в продажу и поступят ли вообще.