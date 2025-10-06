Обнаружен редкий не выпущенный Pentium 4 с частотой 4,0 ГГц

Причина, почему этот процессор никогда не попал на рынок, связана с переходом Intel на новую архитектуру Core 2. Компания сместила акцент на эффективность и производительность на ватт, а линейка NetBurst (Pentium 4) оказалась в прошлом из-за проблем с нагревом и ограниченной производительностью.