Обнаружен редкий не выпущенный Pentium 4 с частотой 4,0 ГГц

Опубликовано 06 октября 2025, 21:451 мин.
Обнаружен редкий не выпущенный Pentium 4 с частотой 4,0 ГГцIntel Pentium Extreme Edition 980
В Сети появился редкий инженерный образец процессора Intel Pentium 4 с частотой 4,0 ГГц, ранее никогда не виданный публикой. Владелец, известный на Reddit как diegunguyman, опубликовал фотографии чипа и скриншот CPU-Z с техническими характеристиками. Хотя из-за особенностей базы данных CPU-Z процессор не проходит официальную валидацию.
© diegunguyman
Процессор оказался двухъядерным с Hyper-Threading и кодовым названием «Presler». Судя по всему, это был специальный образец для сотрудников Intel, который выдавался для тестирования. Такие, пишут СМИ, встречаются ещё реже, чем обычные инженерные образцы.
Причина, почему этот процессор никогда не попал на рынок, связана с переходом Intel на новую архитектуру Core 2. Компания сместила акцент на эффективность и производительность на ватт, а линейка NetBurst (Pentium 4) оказалась в прошлом из-за проблем с нагревом и ограниченной производительностью.