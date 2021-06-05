Ранее глава NVIDIA заявил, что дефицит видеокарт скорее связан с выросшим спросом на них, чем с недостатком поставок. Рост цен, по его словам, происходит на уровне оптовиков и розничных магазинов.

Изданию igor'sLAB удалось добыть прайс-лист одной из крупных восточноевропейских компаний, которая занимается оптовой перепродажей комплектующих. Утверждается, что речь идёт о «теневом» поставщике. По информации журналистов, сейчас такие посредники стали получать партии видеокарт для реализации. Вероятно, именно на этом этапе происходит накрутка цен.

Сообщается, что у таких «теневых» поставщиков видеокарты в наличии есть. Продают их по завышенной в два-три раза цене. Например, GeForce RTX 3080 от производителя ASUS обойдётся в $2562.