Обнаружена секретная функция в свежем обновлении Windows 11

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Обнаружена секретная функция в свежем обновлении Windows 11Понравится любителям котиков и аниме
Windows 11 версии 22H2 вышла выйти в октябре. В предварительной сборке обнаружили секретную функцию.
Как пишет WindowsLatest, в рамках Windows 11 22H2 Microsoft добавляет новые способы настройки ОС по своему вкусу. В сборке 22621 уже можно включить «Стикеры» (Stickers). Как следует из названия, функция позволяет пользователям редактировать стикеры и добавлять их на рабочий стол. Выбирать можно из большого количества стикеров: среди них различные объекты, животные и даже аниме-персонажи. Стикеры можно размещать поверх обоев рабочего стола, и они не исчезнут при смене обоев.
Это может выглядеть вот так:
WindowsLatest
Пока стикеры выполняют только эстетическую функцию. Появятся ли в будущем какие-то дополнительные опции, неясно.