Обнаружена секретная функция в свежем обновлении Windows 11

Как пишет WindowsLatest, в рамках Windows 11 22H2 Microsoft добавляет новые способы настройки ОС по своему вкусу. В сборке 22621 уже можно включить «Стикеры» (Stickers). Как следует из названия, функция позволяет пользователям редактировать стикеры и добавлять их на рабочий стол. Выбирать можно из большого количества стикеров: среди них различные объекты, животные и даже аниме-персонажи. Стикеры можно размещать поверх обоев рабочего стола, и они не исчезнут при смене обоев.

Это может выглядеть вот так: