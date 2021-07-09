Обновление безопасности Windows сломало работу принтеров

Компьютеры
Сегодня в 15:24
Обновление безопасности Windows сломало работу принтеровОпределённой марки
Недавно специалисты обнаружили уязвимость в сервисе Windows Print Spooler. С помощью этой «дыры безопасности» хакеры могли управлять системой удалённо. Microsoft выпустила патч для исправления этой проблемы, но он сломал работу некоторых принтеров.
Многие пользователи обнаружили, что их принтеры, в основном модели марки Zebra, не подключаются к ПК после установки патча KB5004945. Microsoft уже признала проблему. Решить её можно откатом обновления или переустановкой принтера с правами администратора.
Представители Zebra тоже признали наличие проблемы и сообщили, что Microsoft выпустит обновлённый патч в ближайшие пару дней.
Если же у вас нет принтера Zebra, можно ничего не ждать и установить обновление. Это поможет спастись от возможной атаки.