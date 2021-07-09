Компьютеры
Сегодня в 15:24

Обновление безопасности Windows сломало работу принтеров

Определённой марки
Недавно специалисты обнаружили уязвимость в сервисе Windows Print Spooler. С помощью этой «дыры безопасности» хакеры могли управлять системой удалённо. Microsoft выпустила патч для исправления этой проблемы, но он сломал работу некоторых принтеров.
Обновление безопасности Windows сломало работу принтеров

Многие пользователи обнаружили, что их принтеры, в основном модели марки Zebra, не подключаются к ПК после установки патча KB5004945. Microsoft уже признала проблему. Решить её можно откатом обновления или переустановкой принтера с правами администратора.

Представители Zebra тоже признали наличие проблемы и сообщили, что Microsoft выпустит обновлённый патч в ближайшие пару дней.

Если же у вас нет принтера Zebra, можно ничего не ждать и установить обновление. Это поможет спастись от возможной атаки.