Обновление системы «убило» некоторые старые компьютеры Apple

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Обновление системы «убило» некоторые старые компьютеры AppleОни больше не включаются
На прошлой неделе вышла новая версия операционной системы macOS Monterey. Некоторые пользователи сообщили, что их компьютеры Mac «окирпичились» после обновления. Их даже не удаётся включить.
Стоит отметить, что в прошлом году с запуском macOS Big Sur случилось почти то же самое. Пострадали некоторые модели MacBook Pro.
Теперь пользователи пожаловались в интернете, что пытались обновить свои компьютеры Mac на macOS Monterey, а после этого устройства выключились и больше их не удаётся включить. Точно известно, что проблема коснулась iMac 2017 года. Также говорят о старых моделях MacBook Pro и Mac mini.
Одно из возможных решений проблемы — восстановить прошивку Mac. Возможно, чуть позже выпустит новую версию системы с исправлением ошибки.
Источник: Macrumors