Обновление системы «убило» некоторые старые компьютеры Apple

Стоит отметить, что в прошлом году с запуском macOS Big Sur случилось почти то же самое. Пострадали некоторые модели MacBook Pro.

Теперь пользователи пожаловались в интернете, что пытались обновить свои компьютеры Mac на macOS Monterey‌, а после этого устройства выключились и больше их не удаётся включить. Точно известно, что проблема коснулась iMac 2017 года. Также говорят о старых моделях MacBook Pro и Mac mini.

Одно из возможных решений проблемы — восстановить прошивку Mac. Возможно, чуть позже выпустит новую версию системы с исправлением ошибки.