Обновление сломало запуск приложений на компьютерах Apple

Сообщается, что проблема коснулась и приложений Apple, и сторонних программ. Также пользователи жаловались на ошибки с загрузкой самого обновления. Некоторые владельцы компьютеров Mac пытались загрузить macOS Big Sur несколько раз, но видели ошибки. После этого приложения либо открывались медленно, либо не запускались.

Как пишет Ars Technica, проблемы наблюдались даже у тех людей, которые вообще не устанавливали macOS Big Sur — пользователей Catalina и Mojave.

Предполагается, что причиной неполадок стала высокая нагрузка на сервер и сбой Gatekeeper после релиза новой операционной системы. Apple заявила, что уже устранила проблемы.