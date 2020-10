Обновление Windows 10 «сломало» работу старого оборудования

Эти изменения должны обезопасить Windows 10 от атак с использованием уязвимостей в программном обеспечении (ПО). В рамках этих улучшений операционная система будет блокировать пользователей от использования некоторых драйверов, которые невозможно верифицировать. Это может коснуться драйверов старых устройств. Более новые драйвера, выпущенные Intel, AMD или NVIDIA уже совместимы с новым методом проверки Windows 10.

Если пользователь применяет старые драйвера, он может увидеть две ошибки: «Windows can’t verify the publisher of this driver software» и «No signature was present in the subject». Тогда ему следует связаться с производителем оборудования и попросить у него исправленный драйвер. Если это, конечно, возможно.