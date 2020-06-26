Обновление Windows 10 вызвало проблему «танцующих» значков

Проблема наблюдается в области уведомлений. Иконки постоянно меняют местоположение, и при должном уровне воображения можно представить, будто они танцуют.

Отмечается, что эта анимация возникла именно после установки Windows 10 May 2020 Update. Проблема касается устройств с сенсорными экранами. Вероятно, причину сбоя надо искать в драйверах сенсорного экрана.

В сети пользователям, столкнувшимся с проблемой, советуют обновить драйверы, если имеются более поздние версии, или отключить функцию тачскрина в Диспетчере устройств. Что, конечно, для многих может быть неудобно.