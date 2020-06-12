Обновление Windows 10 вызвало зелёные и синие линии на экране

На проблемы с отображением картинки пожаловались пользователи Reddit. Один из них рассказал, что на втором мониторе у него появились волнистые линии. О схожих неприятностях, в том числе о цветовых артефактах, поведали и другие люди.

Журналисты считают, что причина проблем — несовместимость обновления и программы для регулирования цветовой температуры монитора F.lux. Разработчик программы уже подтвердил наличие проблемы. По его словам, касается она дисплеев HDMI, чаще всего телевизоров, которые используются как второй экран. На них могут появиться цветовые артефакты. Про волнистые линии, правда, разработчик ничего не говорит.