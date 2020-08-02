Обновление Windows 10 замедлило компьютеры

Некоторые пользователи пожаловались, что их компьютеры стали тратить больше времени на загрузку рабочего стола. Также люди рассказали, что операционная система медленнее загружает приложения и веб-страницы.

Стоит отметить, что обновление было автоматическим. Сообщается, что KB4559309 было выпущено главным образом для того, чтобы заменить старый браузер Edge на новую версию.

К сожалению, исправить проблему с обновлением не получится просто. Процесс удаления тоже сопровождается багами. Чтобы избавиться от KB4559309, нужно использовать Восстановление системы.

Также можно предотвратить установку KB4559309: нужно самостоятельно скачать браузер Edge на базе Chromium. Тогда Windows 10 автоматически будет обнаруживать наличие программы в системе и блокировать апдейт.