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Компьютеры
Сегодня 15:51

Обновление Windows 10 замедлило компьютеры

Оно должно было установить новый Edge
Обновление Windows 10 KB4559309 замедлило компьютеры. Microsoft уже расследует проблему.

Некоторые пользователи пожаловались, что их компьютеры стали тратить больше времени на загрузку рабочего стола. Также люди рассказали, что операционная система медленнее загружает приложения и веб-страницы.

Стоит отметить, что обновление было автоматическим. Сообщается, что KB4559309 было выпущено главным образом для того, чтобы заменить старый браузер Edge на новую версию.

К сожалению, исправить проблему с обновлением не получится просто. Процесс удаления тоже сопровождается багами. Чтобы избавиться от KB4559309, нужно использовать Восстановление системы.

Также можно предотвратить установку KB4559309: нужно самостоятельно скачать браузер Edge на базе Chromium. Тогда Windows 10 автоматически будет обнаруживать наличие программы в системе и блокировать апдейт.