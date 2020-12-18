Компьютеры
Сегодня 17:42
Обновление Windows 10 заставило компьютеры зависать и «умирать»
Похоже, лучше его пока не устанавливать
Последнее накопительное обновление Windows 10 вызвало серьёзные проблемы с компьютерами. Люди жалуются на зависания и даже на «синий экран смерти».
Проблемы зафиксированы с обновлением KB4592438, которое вышло 8 декабря. Пользователи рассказали, что трудности начинаются уже на этапе установки апдейта. Но это, похоже, не самая большая проблема. Хуже всего пришлось тем, кто успешно установил обновление и начал наблюдать серьёзные проблемы с производительностью, в частности скачки загруженности CPU при небольшой реальной нагрузке. Люди заметили, что всё возвращается в норму после удаления обновления.
Некоторые пользователи также рассказали, что апдейт ломает совместимость со старыми играми, заставляет папки открываться только в режиме чтения и даже вызывает «синий экран смерти».