Обновление Windows 11 вызвало «синий экран смерти» на компьютерах

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Обновление Windows 11 вызвало «синий экран смерти» на компьютерахЕсть способ спастись
Microsoft недавно выпустила накопительное обновление для исправления ряда проблем и ошибок в Windows 11, однако оно само вызывает «синий экран смерти» (BSOD) в некоторых системах с определёнными драйверами.
Речь идёт об апдейте Windows 11 KB5013943. Из-за него рабочий стол не отвечает ввиду проблем совместимости между драйверами и обновлением. Один из пользователей рассказал, что с момента обновления у него появляется BSOD через 10-15 минут во время игры в Hitman 3. Синий экран отображается буквально в течение секунды, поэтому люди даже не успевают заметить, какую ошибку он показывает.
Хотя Microsoft ещё не признала ошибку, специалисты Sophos подтвердили, что обновление может привести к «синему экрану смерти» на компьютерах. Чтобы исправить ошибку, специалисты рекомендуют удалить обновление, выполнив следующие действия:
- Выберите «Пуск» > «Параметры» > «Центр обновления Windows».
- Приостановите обновления на 7 дней.
- Откройте панель управления.
- Нажмите на «Программы и компоненты».
- Нажмите на «Просмотр установленных обновлений».
- Найдите KB5013943 и удалите его.