Обновление Windows 11 вызвало «синий экран смерти» на компьютерах

Речь идёт об апдейте Windows 11 KB5013943. Из-за него рабочий стол не отвечает ввиду проблем совместимости между драйверами и обновлением. Один из пользователей рассказал, что с момента обновления у него появляется BSOD через 10-15 минут во время игры в Hitman 3. Синий экран отображается буквально в течение секунды, поэтому люди даже не успевают заметить, какую ошибку он показывает.

Хотя Microsoft ещё не признала ошибку, специалисты Sophos подтвердили, что обновление может привести к «синему экрану смерти» на компьютерах. Чтобы исправить ошибку, специалисты рекомендуют удалить обновление, выполнив следующие действия: