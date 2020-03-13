Обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры

Патч KB4540673 Microsoft выпустила 10 марта в рамках «вторника исправлений». Чуть позже пользователи сети стали жаловаться на проблемы, возникшие после установки обновления. У некоторых владельцев компьютеров после каждой перезагрузки начал появляться «синий экран смерти». Другие пользователи рассказали, что система стала «зависать» на экране обновления BIOS/UEFI и не позволяет запустить Windows даже в безопасном режиме.

Владельцы ПК также отметили, что установка обновления занимает слишком много времени, а иногда возникают проблемы с самой установкой.

Ещё один пользователь рассказал, что обновление вызывает проблему с временным профилем.

Microsoft пока ситуацию никак не прокомментировала.