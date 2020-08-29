Обновление Windows ломает SSD

Обновление вызывает ошибку в работе инструмента Defragment and Optimize Drives. В результате ошибки Windows 10 не может записывать, когда SSD прошёл последнюю дефрагментацию. Из-за этого каждый раз после перезагрузки ПК система пытается выполнить дефрагментацию диска.

Вообще-то SSD не нуждается в дефрагментации, особенно такой частой. Поэтому ошибка может попросту привести к тому, что твердотельный накопитель прослужит меньше.

Компания Microsoft уже решила проблему в недавно выпущенном Windows 10 Build 19042.487 (KB4571744) для инсайдеров в Beta Channel. В течение недели выйдет исправление для обычных пользователей.