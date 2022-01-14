Обновление Windows сломало подключение к VPN

О проблеме впервые сообщили пользователи Reddit, которые рассказали, что при попытке подключиться к VPN с помощью встроенного клиента Windows показывается сообщение «Не удается подключиться к VPN. Попытка подключения L2TP не удалась, так как уровень безопасности обнаружил ошибку обработки во время первоначального соединения с удалённым компьютером».

Пользователи сообщали о проблеме с различными провайдерами VPN, но в основном это происходит только в том случае, если используется встроенный VPN-клиент Windows. Пострадали, как сообщается, Ubiquiti, SonicWall, Cisco Meraki и WatchGuard Firewalls.

На данный момент самым быстрым решением проблемы является удаление обновления с компьютера.