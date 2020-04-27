Обновление Windows сломало системы безопасности Chrome и других интернет-браузеров

Речь идёт о так называемом режиме песочницы. Благодаря нему различные процессы в браузере изолированы и имеют разные уровни доступа. С помощью такого метода они не могут повредить критически важные системные ресурсы. Работа функции полагается на операционную систему, то есть Windows 10.

К сожалению, в майском обновлении Windows 10 была обнаружена одна строчка кода, которая «ломает» работу песочницы. Можно было предположить, что проблема затрагивает только Chrome, однако, на самом деле, это касается почти всех популярных браузеров. А всё потому, что многие из них, в том числе Opera и Microsoft Edge, работают на базе Chromium.