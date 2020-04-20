Обновление Windows «сломало» Wi-Fi и снизило скорость работы

Обновление KB4549951 вышло на прошлой неделе. Оно должно было повысить безопасность при использовании Microsoft Office и операционной системы в целом. Обновление также должно было исправить некоторые проблемы.

Однако принесло новые. Как сообщили пользователи, после установки апдейта им начали приходить ошибки 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 и т.д. Помимо этого, установившие KB4549951 люди жалуются на неисправность работы Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением и снижение скорости работы системы. У некоторых и вовсе возникает «синий экран смерти».

Пока Microsoft не прокомментировала ситуацию. В сети отмечают, что простое решение проблемы — удалить обновление KB4549951.