Обновления для Windows начнут приходить реже

Мы привыкли, что Microsoft выпускает крупные обновления для Windows 10 два раза в год: весной и осенью. Однако теперь, как утверждают источники, система будет глобально обновляться только каждую весну. Уже в 2019 году весенний апдейт принёс множество новых функций, а осенний скорее был направлен на оптимизацию и улучшения.

Вероятно, Microsoft продолжит выпускать вот такие корректирующие осенние обновления. Сообщается также, что компания уже почти завершила работу над обновлением 20H1, которое должно выйти весной 2020. Сейчас Microsoft проводит финальные тесты и устраняет ошибки.

Компания решила перейти на новую политику, потому что увидела большое количество обращений о сбоях в работе Windows 10. Microsoft сделала выводы, что ей стоит сосредоточиться на устранении возможных ошибок в последующих апдейтах, а не на добавлении новых функций.