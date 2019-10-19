Обновлены требования к процессорам для текущей версии Windows 10

Однако смысл в этом есть. Дело в том, что версия 1909 содержит не так много изменений по сравнению с 1903. Поэтому процессоры они будут поддерживать одинаковые.

И вот какие:

десятое поколение процессоров Intel Core (Core i3/i5/i7/i9-10xxx),

модели Intel Xeon E-22xx,

Intel Atom J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx,

Intel Celeron и Pentium.

чипы AMD седьмого поколения, в том числе серии А, Е и FX-9000, а также Athlon 2xx, Opteron и EPYC 7xxx,

AMD Ryzen 3xxx,

Qualcomm Snapdragon 855 и Snapdragon 8cx.

Насчёт последних есть вопросы. Ведь Snapdragon 855 в принципе никогда не предназначался для компьютеров. Возможно, это опечатка.