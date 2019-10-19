Компьютеры
Сегодня 16:40
Обновлены требования к процессорам для текущей версии Windows 10
И для будущей
В преддверии большого ноябрьского обновления операционной системы Windows 10 компания Microsoft изменила страницу с системными требованиями. На этот раз обновление информации произошло несколько необычно. Требования изменились не только для будущей версии 1909, но и для нынешней 1903.
Однако смысл в этом есть. Дело в том, что версия 1909 содержит не так много изменений по сравнению с 1903. Поэтому процессоры они будут поддерживать одинаковые.
И вот какие:
- десятое поколение процессоров Intel Core (Core i3/i5/i7/i9-10xxx),
- модели Intel Xeon E-22xx,
- Intel Atom J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx,
- Intel Celeron и Pentium.
- чипы AMD седьмого поколения, в том числе серии А, Е и FX-9000, а также Athlon 2xx, Opteron и EPYC 7xxx,
- AMD Ryzen 3xxx,
- Qualcomm Snapdragon 855 и Snapdragon 8cx.
Насчёт последних есть вопросы. Ведь Snapdragon 855 в принципе никогда не предназначался для компьютеров. Возможно, это опечатка.
Самое читаемое