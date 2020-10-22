Компьютеры
Сегодня 16:56
Обновлён рейтинг лучших антивирусов для Windows 10
Microsoft Defender заработал высокую оценку
Независимая организация AV-TEST, оценивающая антивирусное программное обеспечение, составила рейтинг лучших антивирусов для Windows 10. Высокую оценку получила встроенная программа Microsoft Defender.
Microsoft Defender признают лучшим уже второй год подряд. AV-TEST оценивает антивирусное ПО по трём критериям: производительность, уровень защиты и удобство использования. Microsoft Defender получил отличные оценки во всех трёх категориях и вошёл в топ. Для исследования, кстати, AV-TEST использовала образцы ПО в период с июля по август 2020 года.
Встроенный антивирус Windows 10 не единственный, кто заработал высочайшую оценку. Вместе с ним упомянули Kaspersky, F-Secure, Avira, AhnLab, G Data и McAfee.
В таблице ниже можно увидеть и антивирусы, которые заработали меньше баллов.