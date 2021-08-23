Обновлён рейтинг лучших процессоров стоимостью до 10 тысяч рублей для игровых компьютеров

Модели процессоров Intel (Core i3-10105F, Core i3-10100F, Pentium G6505, Pentium G6405) и AMD (Ryzen 3 1200, Athlon 240GE, Athlon 220GE, Athlon 200GE) прошли тесты CPU. При этом, как отметил эксперт, разрешение применялось двух видов: 1920х1080 и 2560х1440.

По производительности в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood при обоих разрешениях лидировали процессоры Core i3-10105F, Core i3-10100F (первое и второе места соответственно). Кроме того, их ближайшим конкурентом оказался Ryzen 3 1200 OC, который располагается на третьей строчке рейтинга.