Обновлён рейтинг лучших процессоров стоимостью до 10 тысяч рублей для игровых компьютеров

Обновлён рейтинг лучших процессоров стоимостью до 10 тысяч рублей для игровых компьютеровВсего тестировались 8 моделей в 8 играх
Модели процессоров Intel (Core i3-10105F, Core i3-10100F, Pentium G6505, Pentium G6405) и AMD (Ryzen 3 1200, Athlon 240GE, Athlon 220GE, Athlon 200GE) прошли тесты CPU. При этом, как отметил эксперт, разрешение применялось двух видов: 1920х1080 и 2560х1440.
По производительности в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood при обоих разрешениях лидировали процессоры Core i3-10105F, Core i3-10100F (первое и второе места соответственно). Кроме того, их ближайшим конкурентом оказался Ryzen 3 1200 OC, который располагается на третьей строчке рейтинга.
С точки зрения цены в топ-3 оказались модели ADM Athlon 200GE (4 700 рублей), 220GE (5 100 рублей) и 240GE (5 500 рублей).
По соотношению "цена-производительность" первые два места вновь у Core i3-10105F и Core i3-10100F. А вслед за ними идёт Athlon 200GE OC.
Также специалист подчеркнул, что большинство процессоров - конкурентов лидеров списка (Core i3-10105F, Core i3-10100F) в играх показали крайне плохие результаты. То есть два указанных устройства стали безоговорочными победителями в ряде игр.