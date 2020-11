Обновлён рейтинг лучших сочетаний процессоров и видеокарт для недорогого игрового компьютера

Как обычно, сочетания тестировали в двух режимах: номинале и разгоне. Игры взяли следующие: Anno 1800, Battlefield 1, Crysis 3, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2.

Автор сделал диаграмму среднегеометрических результатов связок. По ней видно, что первое место принадлежит сочетанию Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Super. Лучшие связки в рейтинге показали высокие результаты в большинстве игр кроме Anno 1800, Horizon Zero Dawn и Iron Harvest. В них производительность была приемлемой.

На основе актуальных цен в московских магазинах автор составил рейтинг привлекательности связок для покупки. И тут лидировала Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Super. Автор также назвал хорошей альтернативой связку Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660.