Обновлён рейтинг лучших сочетаний процессоров и видеокарт для среднего игрового компьютера

Связки тестировали в двух режимах: номинал и разгон. Для теста использовали восемь игр: Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Автор составил рейтинг по среднегеометрическим результатам сочетаний в восьми играх. В нормальном режиме работы лучшими стали Core i3-9100F + GeForce RTX 2060, Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 + GeForce GTX 1660 Ti. После разгона лидерами оказались связки Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 + GeForce GTX 1660 Ti.

Далее автора расположил сочетания в рейтинге по соотношению цена/производительность. Самыми привлекательными для покупки оказались: Ryzen 5 2600 + GeForce GTX 1660 Ti и Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 (чем меньше показатель, тем лучше).